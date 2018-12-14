Москвич получил ножевые ранения в ходе пьяной ссоры

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина нанес ножевые ранения знакомому в столичном районе Чертаново Южное. Отмечается, что мужчины совместно распивали спиртное в подъезде.

Инцидент произошел 10 декабря на улице Чертановская, дом 49, корпус 2, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Сотрудники полиции задержали мужчину 1966 года рождения. Пострадавший 1971 года рождения был госпитализирован и помещен в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").