СК возбудил уголовное дело по факту гибели человека при падении крана

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели человека в результате падения подъемного крана на стройплощадке в Москве. Решение принял Следственный комитет по результатам доследственной проверки.

Инцидент произошел днем 12 декабря на строительном объекте на улице Академика Анохина. 20-метровый кран упал на бытовку на стройплощадке пожарного депо. Причиной падения стал отказ автоматики, сообщает Агентство "Москва".

Один человек скончался от полученных ран в карете "скорой помощи", одного доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователям предстоит установить виновных лиц, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц подрядной организации.