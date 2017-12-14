Электрички Рижского направления МЖД задерживаются из-за инцидента с пешеходом

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Несколько электричек Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за инцидента с пешеходом. Речь идет о поездах следующих в Москву.

По предварительной информации, пешеход переходил железную дорогу на запрещающие сигналы, передает Агентство "Москва". Электропоезд компании-перевозчика Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) продолжил маршрут после прибытия на место медицинских служб.

Хождение по путям в неположенном месте – самое распространенное нарушение, приводящее к несчастным случаям – около 80 процентов.