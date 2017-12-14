Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Хабаровске

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Женщина и двое мужчин погибли при пожаре в многоэтажном доме в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

ЧП произошло 14 декабря, в 5:50 по местному времени. По предварительным данным, причиной пожара стал обогреватель "ветерок", стоявший на балконе. Из-за огня в подъезде образовалось сильное задымление.

Пожарные начали эвакуировать людей. Троих обнаружили в коридоре 5 и 9 этажей. Пострадавших вынесли на улицу и передали врачам скорой помощи, но реанимировать их так и не удалось. В общей сложности из здания эвакуировали 21 человека.

По факту гибели троих жильцов возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".