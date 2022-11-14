Площадь пожара на подольском заводе увеличилась до 1,8 тыс квадратных метров

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Площадь пожара на Подольском электромеханическом заводе увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что возгорание привело к обрушению между третьим и четвертым этажами здания.

Пожар начался на электромеханическом заводе в подмосковном Подольске – он же бывший завод "Зингер" – в понедельник, во второй половине дня. Из здания эвакуировали 150 работников. Изначально площадь возгорания доходила до тысячи квадратных метров.

Позже стало известно, что из огня удалось спасти одного человека. Пострадавших, согласно предварительным данным, нет.



Электромеханический завод загорелся в Подольске

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