Межведомственную комиссию создадут после стрельбы в Благовещенске

15:10
Фото: amur.sledcom.ru
Межведомственную комиссию с привлечением представителей силового блока и ряда министерств создадут, чтобы предотвратить ситуации, подобные той, которая произошла в колледже Благовещенска, сообщил в Instagram губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Будет создана межведомственная комиссия с привлечением представителей силового блока, министерства образования и науки области, министерства здравоохранения и министерства социальной защиты населения. Все детали произошедшего будут тщательным образом изучены и проверены для того, чтобы такое никогда не повторилось в дальнейшем", – написал Орлов.
Утром 14 ноября 19-летний учащийся Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства принес в здание ружье и открыл огонь по другим студентам. Погибли два человека, в том числе нападавший. Еще трое получили ранения. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Возбуждено три уголовных дела – по статье "Халатность должностных лиц", а также по факту убийства двух лиц из хулиганских побуждений, по факту необеспечения надлежащей охраны.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Амурскую область для расследования ЧП. Также он поручил проверить систему охраны учебного заведения.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что студенту, который устроил стрельбу, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Это позволит устанавливать точные мотивы действий, совершенных при преступлении. Будут опрошены друзья, родственники и знакомые подростка. Также будут изучены сочинения подозреваемого, его письма и переписка в социальных сетях.
Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить и представить подробный отчет о причинах ЧП в колледже.
Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь.
Мэрия Благовещенска сообщила, что по поручению мэра все школы города проверили. Как показала проверка, во всех школах имеются видеонаблюдение и тревожные кнопки, установлены металлодетекторы.
После случившегося первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев предложил дать право силовикам получать сведения о наличии у граждан медицинских противопоказаний для приобретения оружия.
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