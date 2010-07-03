В Домодедово сбежавшую в багажном отсеке самолета собаку вернули пассажиру

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудник аэропорта Домодедово вернул пассажиру собаку, которая вылезла в багажное отделение самолета из поврежденной клетки, сообщает Агентство "Москва".

Клетку повредили во время транспортировки. Испуганную собаку обнаружили в багажном отсеке после приземления.

Сотрудник Домодедово смастерил поводок из подручных материалов и привел животное в терминал, где питомца встретил хозяин.

В аэропорту рекомендовали тщательно выбирать контейнер для животных.

Ранее руководитель Театра кошек Юрий Куклачев выступил за смягчение правил перевозки животных в самолетах. По его словам, такая инициатива должна исходить от зоозащитников.