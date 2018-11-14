В Алтайском крае полицейских заподозрили в избиении инвалида



В городе Горняке Алтайского края полицейских заподозрили в избиении мужчины на костылях. После появления видеоролика в интернете местное МВД и СК инициировали проверку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, как человек в форме, садясь в машину, отталкивает подошедшего к нему инвалида. Мужчина падает и бьет костылем отъезжающий автомобиль. После этого джип останавливается, к инвалиду подбегают другие люди в форме, один из них пинает лежачего и оттаскивает по снегу в сторону.

Проверку по распоряжению начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Андрея Подоляна проведут сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности главка.

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