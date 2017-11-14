14 ноября 2017, 19:38Происшествия
В Минобороны проверят сотрудника после публикации скриншотов из игры
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
В Минобороне РФ установили сотрудника, который прикрепил скриншоты компьютерной игры к заявлению о помощи международной коалиции под руководством США запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" в Сирии.
Сейчас в отношении гражданского сотрудника проводится проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военного ведомства.
В Минобороны отметили, что отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов, отступающим в районе аль-Букемаля, является "объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне".
Ранее военное ведомство опубликовало на своей станице в соцсети релиз с фотографиями, в котором доказывалось, что США поддерживают террористов "Исламского государства".
Один из размещенных кадров оказался скриншотом игры "Симулятор самолета AC-130: Спецоперации". Сейчас уже опубликованный снимок удален из публикации.
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