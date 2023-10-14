Более 1 300 зданий были разрушены в результате израильских ударов по сектору Газа

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Свыше 1 300 жилых и нежилых зданий с более чем 5,5 тысячи единиц жилья оказались разрушены после израильских ударов по сектору Газа с 7 октября. Об этом сообщается на сайте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).

"По данным Министерства общественных работ Газы, было разрушено 1 324 жилых и нежилых здания c 5 540 единицами жилья. Еще 3 743 единицы жилья были повреждены безвозвратно и стали непригодными для проживания", – говорится в сообщении.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1,9 тысячи человек.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

В ответ на это боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Там заявили, что подобное было совершено после обстрелов мирных жителей Газы со стороны Израиля.

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