ФСБ задержала 14 причастных к финансированию террористов в 7 регионах РФ

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали в семи регионах России 14 лиц, причастных к финансированию запрещенной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам", действующей в Сирии, сообщает ТАСС.

Речь идет о Москве, Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях.

При обысках по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства коммуникаций, платежные инструменты, а также религиозно-экстремистскую литературу.

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. Нападение готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Силовики изъяли у злоумышленника компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в его мобильном телефоне нашли переписку с членами террористических структур. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.