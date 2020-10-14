Более 153 кг марихуаны нашли у жителя села в Приморье

04:14
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Более 153 килограммов марихуаны нашли полицейские у жителя села Михайловка в Приморье. Об этом информирует сайт краевого УМВД.
По данным правоохранителей, 47-летний мужчина нашел в лесу очаг дикорастущей конопли. Он собирал растение для изготовления наркотика.
Отмечается, что полицейским удалось обнаружить у мужчины полог и несколько мешков с коноплей.
"Экспертизой установлено, что изъятые растения общей массой более 153 килограмма являются наркотическим средством каннабисом (марихуаной)", – сообщили в УМВД.
По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее полицейские уничтожили порядка тонны дикорастущей конопли в Подмосковье. Ликвидация производилась путем скашивания и сжигания.
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