Движение ограничено на МКАД в районе Битцевского леса из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение ограничено на МКАД в районе Битцевского леса из-за аварии с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Авария произошла на внешней стороне 35-го километра МКАД. В результате аварии никто не пострадал.

Как уточняется, из-за ДТП для водителей недоступны две правые полосы движения.

Ранее сообщалось об аварии с участием трамвая и "Газели" на севере Москвы. ДТП произошло на Михалковской улице в районе дома № 4.

