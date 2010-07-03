Движение ограничено на МКАД в районе Битцевского леса из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение ограничено на МКАД в районе Битцевского леса из-за аварии с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Авария произошла на внешней стороне 35-го километра МКАД. В результате аварии никто не пострадал.
Как уточняется, из-за ДТП для водителей недоступны две правые полосы движения.
Ранее сообщалось об аварии с участием трамвая и "Газели" на севере Москвы. ДТП произошло на Михалковской улице в районе дома № 4.