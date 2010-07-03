Движение поездов на станции "Выставочная" восстановлено

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Возгорание на станции "Выставочная" Филевской линии метро ликвидировано, движение составов восстановлено. Об этом Агентству "Москва" сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

"В 12:51 возгорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.

Представители метрополитена опровергли сообщения СМИ о том, что на станции проводилась эвакуация.

⚡Опровержение. Информация СМИ об эвакуации на станции «Выставочная» не соответствует действительности. Станция была закрыта на вход, а все уже вошедшие на тот момент пассажиры уехали с неё на поездах в штатном режиме. — Московское метро (@MetroOperativno) 14 октября 2019 г.



Кроме того, в метро сообщили, что "Выставочная" функционирует в штатном режиме: открыты вход и выход на станцию, также работает переход между "Выставочной" и "Деловым центром". Также на станции производится посадка и высадка пассажиров.

Ранее пассажиров столичной подземки предупредили, что поезда временно следуют без остановки на станции "Выставочная", так как поступила информация о задымлении. Кроме того, был закрыт переход между "Выставочной" и "Деловым центром". В МЧС заверили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает.

В администрации Московского метрополитена извинились за доставленные неудобства и пообещали провести тщательную проверку, чтобы разобраться в причинах ЧП.