Девушка пропала при попытке продать автомобиль в Екатеринбурге

Девушка из Екатеринбурга пропала после того, как поехала продавать автомобиль. Розыском занимаются полицейские, кинологи и волонтеры поисковых отрядов.

10 октября вечером 27-летняя Ксения Каторгина поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать машину Audi Q5, и исчезла, передает "Комсомольская правда".

Отмечается, что транспортное средство нашли у перекупщиков в Челябинске. При этом в сделке якобы участвовали цыгане и девушка, похожая на хозяйку автомобиля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Указывается, что по факту исчезновения женщины допрашивают жителя Челябинской области.

9 октября в Саратове пропала девятилетняя девочка – она ушла в школу и не вернулась. Через сутки правоохранители нашли тело ребенка и задержали подозреваемого в убийстве.