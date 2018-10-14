14 октября 2018, 02:35Происшествия
Обрушение кровли в доме произошло при пожаре в поселении Московский
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Обрушение кровли в одноэтажном частном доме произошло при пожаре на территории поселения Московский.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МЧС, инцидент произошел в деревне Саларьево.
Отмечается, что хозяева дома не пострадали. Пожарные подразделения принимают меры к ликвидации возгорания.
13 октября огонь уничтожил ресторан "Сахара" на 56 километре внутренней стороны МКАД в районе Кунцево. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.
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