Обрушение кровли в доме произошло при пожаре в поселении Московский

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Обрушение кровли в одноэтажном частном доме произошло при пожаре на территории поселения Московский.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МЧС, инцидент произошел в деревне Саларьево.

Отмечается, что хозяева дома не пострадали. Пожарные подразделения принимают меры к ликвидации возгорания.

13 октября огонь уничтожил ресторан "Сахара" на 56 километре внутренней стороны МКАД в районе Кунцево. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.