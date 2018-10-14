Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября 2018, 02:35

Происшествия

Обрушение кровли в доме произошло при пожаре в поселении Московский

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Обрушение кровли в одноэтажном частном доме произошло при пожаре на территории поселения Московский.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МЧС, инцидент произошел в деревне Саларьево.

Отмечается, что хозяева дома не пострадали. Пожарные подразделения принимают меры к ликвидации возгорания.

13 октября огонь уничтожил ресторан "Сахара" на 56 километре внутренней стороны МКАД в районе Кунцево. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Читайте также

происшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика