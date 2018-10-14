Автомобиль столкнулся с поездом Москва – Самара под Рязанью

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Водитель автомобиля выехал на пути и столкнулся с поездом №50 Москва – Самара на железнодорожном переезде в Рязанской области.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД), авария произошла на регулируемом переезде двухпутного перегона Листвянка-Перевлес, оборудованном светозвуковой сигнализацией.

Отмечается, что у локомотива поврежден метельник. Поезд не может продолжить движение. На месте работают специалисты железной дороги. Ожидается, что состав сможет продолжить движение после ремонта.

По предварительной информации, водитель автомобиля остался жив. Локомотивная бригада и пассажиры не пострадали. Движение поездов организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.

Аналогичная авария произошла утром 14 октября в Смоленской области. Пассажирский поезд Москва – Полоцк столкнулся с грузовиком.

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