Умер избитый в Крыму диджей

15:36
Фото: instagram.com/mr.basic.music
Российский диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr. Basic, умер после драки в Крыму, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 8 сентября под Евпаторией. Бабина доставили в больницу, однако спасти его не удалось – от полученных травм он скончался.
Возбуждено уголовное дело о причинении телесных повреждений по неосторожности. Подозреваемые задержаны.
Ранее в Москве избили известного российского блогера Марьяну Ро. Она рассказала, что инцидент произошел, когда она ехала на самокате на парковку. По ее словам, неизвестный мужчина начал выхватывать у нее транспортное средство и бить ее.
Марьяна Ро считается одной из самых известных российских блогеров. 20-летняя девушка имеет порядка 7 миллионов подписчиков в Instagram и на своем YouTube-канале.
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