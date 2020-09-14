Умер избитый в Крыму диджей

Фото: instagram.com/mr.basic.music

Российский диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr. Basic, умер после драки в Крыму, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 8 сентября под Евпаторией. Бабина доставили в больницу, однако спасти его не удалось – от полученных травм он скончался.

Возбуждено уголовное дело о причинении телесных повреждений по неосторожности. Подозреваемые задержаны.

Ранее в Москве избили известного российского блогера Марьяну Ро. Она рассказала, что инцидент произошел, когда она ехала на самокате на парковку. По ее словам, неизвестный мужчина начал выхватывать у нее транспортное средство и бить ее.

Марьяна Ро считается одной из самых известных российских блогеров. 20-летняя девушка имеет порядка 7 миллионов подписчиков в Instagram и на своем YouTube-канале.