Пожар произошел в диспетчерском пункте ЦОДД на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северо-востоке столицы произошло возгорание в диспетчерском пункте Центра организации дорожного движения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, в диспетчерском пункте ЦОДД на Ярославском шоссе произошло возгорание. Горят кровля и сайдинг строения, площадь возгорания составляет 25 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

Данную информацию агентству подтвердили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС. Как уточняется, возгорание произошло в одноэтажном здании на Ярославском шоссе.

В ведомстве отметили, что пожарные ликвидировали огонь, сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее в пятницу воспитанников православного детского приюта "Покров" в ТиНАО эвакуировали после возгорания в здании. Пожар произошел в пристройке детского приюта на улице Садовая в деревне Яковлево поселения Десеновское. Всего были эвакуированы 18 человек. Из них 16 детей.

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