Количество пострадавших в результате взрыва в Махачкале достигло 20 человек – Минздрав

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Число пострадавших от взрыва на автозаправке в Махачкале увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава региона.

Кроме того, по информации ведомства, среди погибших есть один ребенок.

Ранее сообщалось, что в здании автосервиса в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием. Огонь через некоторое время перекинулся на ближайшую автозаправку.

В результате инцидента погибли пять человек. Местных жителей призвали без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, чтобы не помешать проезду пожарных расчетов и карет скорой помощи.



Число пострадавших в результате взрыва в Махачкале достигло 20 человек