МВД перекрыло канал вывода денег за рубеж, через который ушли миллиарды рублей

11:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция перекрыла канал вывода денежных средств за пределы России, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Участников организованной группы подозревают в незаконном выводе денег за пределы страны. По предварительной информации, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей.
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали переводы на банковские счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане. Для этого они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения документы с недостоверными сведениями о целях операций.
В ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов, изъяты носители информации, документы и другие важных для дела предметы.
Задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
В мае был арестован бывший председатель совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олег Власов. Ему инкриминируют создание преступного сообщества, банкир также подозревается в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов.
Обвинение предъявлено в рамках дела о незаконных валютных операциях против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Следствие считает, что международное преступное сообщество в 2013–2014 годах вывело из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. свыше 500 миллиардов рублей.
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