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21:44

В квартире пропавших в Мюнхене россиянок нашли следы крови

происшествия за рубежом

21:44

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Фото: focus.de

Германские следователи нашли следы крови в квартире россиянок, пропавших месяц назад в Мюнхене, сообщает газета Bild.

По данным источников издания, полиция полагает что супруг 46-летней Марии Г. сначала убил ее, а затем ее 16-летнюю дочь, чтобы замести следы. Мать и дочь могли убить в квартире, а затем перевезти в другое место.

В частности, следы крови обнаружили на коврике для ног, который после предполагаемого убийства исчез из мюнхенской квартиры россиянок. Коврик нашли в лесном массиве на востоке баварской столицы.

46-летняя женщина и ее дочь пропали 13 июля. Они отправились в торговый центр, расположенный в мюнхенском районе Нойперлах, и больше не выходили на связь.

По подозрению в убийстве был задержан супруг Марии Г. – переселенец из бывшего СССР. Мужчина находится в следственном изоляторе и не сотрудничает со следствием.

Известно, что Мария владеет квартирой в центре Москвы. Если ее тело не найдут в течение пяти лет, право на владение этим имуществом перейдет к ее супругу.

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