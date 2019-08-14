Движение на Симферопольском шоссе затруднено из-за крупного ДТП

Движение на Симферопольском шоссе в районе Подольска затруднено из-за крупного ДТП. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На Симферопольском шоссе в районе Подольска затруднено движение в связи с массовым ДТП. Из области в Москву лучше ехать через Климовск по Старосимферопольскому шоссе", – говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Московской области, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу движения.

Авария с участием трех легковушек, грузовика и "Газели" произошла на трассе М2. В результате погиб человек, еще два пострадали.

Ранее сообщалось, что на Симферопольском шоссе недалеко от ТЦ "Хамелеон" произошло крупное ДТП.

Видео: vk.com/msk_today

Ранее водитель погрузчика насмерть сбил рабочего на севере столицы. ДТП произошло на 76-м километре МКАД в районе Химкинского моста.