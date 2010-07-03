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Москва 24

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00:12

Певцу Дельфину стало плохо на студии звукозаписи в Москве

происшествия культура

00:12

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Певцу Дельфину (Андрею Лысикову) стало плохо на студии звукозаписи в центре столицы.

Как сообщает "Комсомольская правда", 47-летний музыкант потерял сознание, на место прибыли медики.

"Поднялось давление, мы оказали помощь. В больницу артист ехать отказался", – сказали изданию врачи.

Директор артиста Владимир Тепляков рассказал РБК, что "сейчас все нормально, так что поводов для беспокойства нет".

"Андрей был на студии, работал над новым альбомом. Ему стало плохо, у него сейчас очень загруженный график", – пояснил он.

При этом Тепляков отметил, что Дельфин не терял сознание и не падал в обморок.

Лысиков получил известность как участник группы "Мальчишник". В 1997-м он начал сольную карьеру под псевдонимом Дельфин и выпустил 10 альбомов.

18 июля народная артистка СССР Инна Чурикова упала во время спектакля в московском театре "Русская песня" и была госпитализирована.

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происшествия культура

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