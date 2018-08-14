Фигуристка Анжелика Крылова попала в ДТП

14 августа, 21:44
Фото: wikimedia.org/Luu
Российская фигуристка Анжелика Крылова, завоевавшая серебро на Олимпиаде 1998 года, а позже ставшая тренером, рассказала, что попала в ДТП, но сейчас чувствует себя нормально. Ее слова приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Как пояснила фигуристка, 13 августа она ехала на каток, когда в ее автомобиль на светофоре врезалась маршрутка. "Анжелика получила ушибы головы и шеи, но, несмотря на инцидент, в больницу решила не обращаться", − отметили в ФФККР. Спортсменка провела тренировки после аварии, но 14 августа "почувствовала себя неважно", добавили в пресс-службе федерации.
Фигуристка обратилась в клинику, где врачи провели полное обследование, но не выявили каких-либо серьезных повреждений. В целях предосторожности они все-таки настояли на госпитализации спортсменки.
"Все нормально, переломов нет, ударилась головой", − сообщила сама Крылова. По ее словам, она осталась в больнице на несколько дней, следуя совету врачей. Спортсменка планирует вскоре вернуться к работе.
Анжелика Крылова стала серебряным призером Олимпийских игр 1998 года в Нагано в танцах на льду. Помимо этого, она является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при.
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