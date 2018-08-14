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Москва 24

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Происшествия

14 августа, 12:34

Пострадавшего от удара током аиста принесли в московский орнитарий

происшествия животные

Фото: vk.com

В орнитарий в парке "Сокольники" принесли редкого аиста, которого ударило током, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал руководитель проекта Вадим Мишин, состояние птицы тяжелое. Он уточнил, что пострадали в основном лапы – одна требует операции, которую проведут в ближайшее время, а другая немного шевелится.

Сейчас аисту сделали специальный подвес, чтобы он не лежал, а висел и разрабатывал лапы и крылья, добавил Мишин. Он предположил, что птица получила травмы, сев на электрический столб.

Мишин также рассказал, что такие птицы больше распространены к югу России, а для Московской области это довольно редкий вид.

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