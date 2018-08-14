Пострадавшего от удара током аиста принесли в московский орнитарий

В орнитарий в парке "Сокольники" принесли редкого аиста, которого ударило током, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал руководитель проекта Вадим Мишин, состояние птицы тяжелое. Он уточнил, что пострадали в основном лапы – одна требует операции, которую проведут в ближайшее время, а другая немного шевелится.

Сейчас аисту сделали специальный подвес, чтобы он не лежал, а висел и разрабатывал лапы и крылья, добавил Мишин. Он предположил, что птица получила травмы, сев на электрический столб.

Мишин также рассказал, что такие птицы больше распространены к югу России, а для Московской области это довольно редкий вид.