Из-за жары в Японии за неделю погибли шесть человек

14 августа, 09:24
Фото: АР/Eugene Hoshiko
Не менее шести человек погибли и более семи тысяч госпитализированы в Японии за минувшую неделю. Послужила этому сильная жара, передает ТАСС.
По данным Главного пожарного управления страны, выполняющего также функции МЧС и скорой помощи, с 1 мая по всей Японии от сильного солнца погибли 144 человека, более 78 тысяч попали в больницу с тепловыми ударами.
В настоящее время жара немного ослабла благодаря прошедшему недавно тайфуну "Шаньшань". Температура воздуха в большинстве районов держатся в районе 30 градусов. Местных жителей попросили не находиться долго на солнцепеке, носить головные уборы и употреблять больше воды.
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