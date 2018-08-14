Из-за жары в Японии за неделю погибли шесть человек

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Не менее шести человек погибли и более семи тысяч госпитализированы в Японии за минувшую неделю. Послужила этому сильная жара, передает ТАСС.

По данным Главного пожарного управления страны, выполняющего также функции МЧС и скорой помощи, с 1 мая по всей Японии от сильного солнца погибли 144 человека, более 78 тысяч попали в больницу с тепловыми ударами.

В настоящее время жара немного ослабла благодаря прошедшему недавно тайфуну "Шаньшань". Температура воздуха в большинстве районов держатся в районе 30 градусов. Местных жителей попросили не находиться долго на солнцепеке, носить головные уборы и употреблять больше воды.