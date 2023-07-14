Зампред ГД Чернышов попал в аварию и повредил руку

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Зампред Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов попал в аварию и повредил руку. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.

"Попал в ДТП, других пострадавших, кроме меня, нет. Из-за старой травмы руки врачи решили перестраховаться и наложить лангету", – сообщил он.

По его словам, в момент аварии он не понял, что произошло. Чернышов пояснил ТАСС, что он находился на заднем сидении автомобиля. Сама машина ему не принадлежит, уточнил вице-спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись в Нью-Йорке, в результате чего пострадал 81 человек. ЧП произошло на перекрестке в районе Манхэттен. Двухэтажный туристический автобус проигнорировал красный свет и столкнулся с городским автобусом.

Число ДТП с участием СИМ в России увеличилось почти на 60%