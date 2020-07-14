В России за сутки потушили 74 лесных пожара

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За прошедшие сутки в Российской Федерации ликвидировали 74 возгорания в лесных массивах. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как уточнили в Авиалесоохране, общая площадь потушенных возгораний составила 2 479 гектаров.

Активными остаются еще 152 пожара на лесной площади 37 029 гектаров. Больше всего очагов установлено в Амурской области – 25 пожаров на 11 133 гектарах. Почти столько же случаев в Ханты-Мансийском автономном округе – 23 на 7 592 гектарах.

Еще 20 пожаров продолжаются в лесах Иркутской области. Общая площадь этих очагов составляет 9 640 гектаров.

К тушению огня привлечены 3,5 тысячи человек, 511 единиц техники. Кроме того, спасатели противостоят пожарам с помощью 38 воздушных средств, еще 70 работают в режиме мониторинга.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в начале июня сообщил, что на территории столицы в 2020 году уменьшилось число возгораний сухой травы. Специалист уточнил, что подобных инцидентов стало меньше на 40% – всего 266 случаев.

