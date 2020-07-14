В России за сутки потушили 74 лесных пожара

11:09
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
За прошедшие сутки в Российской Федерации ликвидировали 74 возгорания в лесных массивах. Об этом сообщает "Газета.ру".
Как уточнили в Авиалесоохране, общая площадь потушенных возгораний составила 2 479 гектаров.
Активными остаются еще 152 пожара на лесной площади 37 029 гектаров. Больше всего очагов установлено в Амурской области – 25 пожаров на 11 133 гектарах. Почти столько же случаев в Ханты-Мансийском автономном округе – 23 на 7 592 гектарах.
Еще 20 пожаров продолжаются в лесах Иркутской области. Общая площадь этих очагов составляет 9 640 гектаров.
К тушению огня привлечены 3,5 тысячи человек, 511 единиц техники. Кроме того, спасатели противостоят пожарам с помощью 38 воздушных средств, еще 70 работают в режиме мониторинга.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в начале июня сообщил, что на территории столицы в 2020 году уменьшилось число возгораний сухой травы. Специалист уточнил, что подобных инцидентов стало меньше на 40% – всего 266 случаев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: