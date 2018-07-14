В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье

Три человека находятся в состоянии средней тяжести после аварии в Серпуховском районе Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на областное Министерство здравоохранения.

В результате ДТП погибли три человека. Четыре пострадали, троих доставили в травмцентр Серпуховской больницы имени Семашко. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из пострадавших отказался от госпитализации

Вечером 13 июля три автомобиля столкнулись на третьем километре дороги Калиново – Дракино. Движение из-за случившегося не перекрывалось, разлива топлива и возгорания не произошло.