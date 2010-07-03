Организована проверка после жесткой посадки легкомоторного самолета в Солнечногорске

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Московского межрегионального следственного управления на транспорте начало проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба СК РФ.

"По предварительным данным, 14 июня примерно 21 час 35 минут легкомоторный самолет под управлением пилота 1953 года рождения с пассажиром на борту совершил жесткую посадку", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пилот и женщина, которая была на борту, госпитализированы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех причин случившегося.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Возгорания воздушного судна в результате ЧП не последовало.