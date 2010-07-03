Пожар потушили в неэксплуатируемом здании на юге столицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Огнеборцы ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании на юге столицы, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в МЧС, пожар вспыхнул по адресу: бульвар Братьев Весниных, дом 23, строение 88. Речь идет о трехэтажном неэксплуатируемом здании. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что случился пожар на территории музейного комплекса "Измайловский кремль" на востоке Москвы. Горело деревянное здание переменной этажности.