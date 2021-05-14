Спасатели проверяют данные о срабатывании радиомаяка воздушного судна в Красноярском крае

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Поисково-спасательный вертолет проверяет данные о срабатывании радиомаяка неизвестного воздушного судна в Минусинском районе Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационно-спасательный центр.

"В данном районе работает поисково-спасательный вертолет, информация проверяется", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что МиГ-31 сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Чукотского моря.

Истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота подняли в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы.