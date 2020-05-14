Число скончавшихся из-за COVID-19 в Троице-Сергиевой лавре увеличилось до пяти человек

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Насельник Троице-Сергиевой Лавры Иеромонах Модест (Панченко) скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщила рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции в своем Telegram-канале.

"14 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко)", – отмечается в сообщении.

Он умер в возрасте 45 лет. Таким образом, число скончавшихся насельников Троице-Сергиевой Лавры в результате заболевания коронавирусом выросло до пяти человек.

Ранее из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли архимандриты Илиан (Племенюк) и Лаврентий (Постников), а также игумен Тихон (Барсуков) и иеродиакон Каллист (Косулин).

Ранее коронавирус диагностировали у главы патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерея Димитрия Смирнова. Его госпитализировали в больницу. Его состояние оценивалось как стабильное.