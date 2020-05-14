В Ставрополье женщина вылечилась от коронавируса и покончила с собой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ставрополье пожилая женщина вылечилась от COVID-19 и покончила с собой. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

По словам главы края, женщина проходила лечение от коронавирусной инфекции в одной из региональных больниц.

"Она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но <...> из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой", – сообщил Владимиров в своем официальном аккаунте в Instagram.

В данный момент по факту случившегося в больнице организована служебная проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.



Глава Ставрополья добавил, что держит ситуацию на личном контроле. Он призвал всех "быть внимательнее и добрее к тем, кто сейчас рядом".

"Сегодня нам всем очень непросто. <...> И в эти дни как никогда нужно проявлять внимание и сострадание", – попросил Владимиров.

Ранее сообщалось, что зараженный коронавирусом врач французского футбольного клуба "Реймс" покончил с собой. Перед смертью он написал письмо, в котором изложил связь между своим решением и инфицированием COVID-19.