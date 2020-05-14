В Ставрополье женщина вылечилась от коронавируса и покончила с собой

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Ставрополье пожилая женщина вылечилась от COVID-19 и покончила с собой. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.
По словам главы края, женщина проходила лечение от коронавирусной инфекции в одной из региональных больниц.
"Она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но <...> из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой", – сообщил Владимиров в своем официальном аккаунте в Instagram.
В данный момент по факту случившегося в больнице организована служебная проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Дорогие земляки! Сегодня, 13 мая на Ставрополье произошёл трагический случай, от которого просто сжимается сердце. ⠀ Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Врачи сделали для неё всё, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой. Это произошло сегодня на территории больницы... ⠀ Все обстоятельства этого инцидента сейчас выясняются. Ведётся следствие. В лечебном учреждении также будет проведена служебная проверка. ⠀ Держу эту ситуацию на личном контроле. ⠀ И хочу призвать всех быть внимательнее и добрее к тем, кто сейчас рядом. ⠀ Сегодня нам всем очень непросто. У многих нервы на пределе. И в эти дни как никогда нужно проявлять внимание и сострадание. Поддерживать тех, кому особенно трудно. Оставаться людьми. ⠀ Берегите своих близких. ⠀ #ставропольскийкрай #владимирвладимиров
Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)
Глава Ставрополья добавил, что держит ситуацию на личном контроле. Он призвал всех "быть внимательнее и добрее к тем, кто сейчас рядом".
"Сегодня нам всем очень непросто. <...> И в эти дни как никогда нужно проявлять внимание и сострадание", – попросил Владимиров.
Ранее сообщалось, что зараженный коронавирусом врач французского футбольного клуба "Реймс" покончил с собой. Перед смертью он написал письмо, в котором изложил связь между своим решением и инфицированием COVID-19.
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