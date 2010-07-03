СК проверит сведения о попытке выселения москвички с двумя детьми

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи проверят информацию о попытке аферистов выселить женщину с двумя детьми из квартиры на северо-западе Москвы. Об этом сообщает столичный главк СК.

В ходе проверки сотрудники ведомства дадут юридическую оценку всем обстоятельствам случившегося и примут процессуальное решение.

По данным СМИ, женщина и ее дочери могли стать жертвами "черных риелторов". Теперь новые собственники мешают семье нормально жить, захламляют квартиру и регулярно выпивают с неизвестными лицами.

