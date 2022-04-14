Представители Дани Милохина отвергли причастность блогера к "минированию" судов Петербурга

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Блогер Даня Милохин не имеет отношения к письмам о "минировании" 12 районных судов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей тиктокера.

Они назвали произошедшее "жестоким пранком".

"Нам очень жаль, что люди на такое способны, мы осуждаем подобные действия", – сказали представители.

Ранее сообщалось, что письма от Дани Милохина получили Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский, Красносельский, Кировский, Красногвардейский, Сестрорецкий, Кронштадтский, Ленинский, Василеостровский и Московский районные суды. В сообщении говорилось, что блогер обижен на некоторых работников суда.

