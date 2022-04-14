В Москве мужчина спрыгнул с платформы метро и проник в тоннель

В Москве мужчина спрыгнул с платформы метро. Об этом сообщает телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Инцидент произошел на станции метро "Мичуринский проспект" Солнцевской линии. Пока электропоезд отсутствовал, мужчина спрыгнул на пути и прошел в тоннель. Через некоторое время он вернулся обратно и скрылся.

Правоохранителям удалось задержать нарушителя. Им оказался 55-летний приезжий. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на двое суток.

Ранее молодой человек спрыгнул на пути на станции метро "Пушкинская" за телефоном. Этот поступок он совершил в момент, когда аппарат уже доставали щупом. Молодого человека быстро удалось поднять на платформу. Владельцу вернули и гаджет.