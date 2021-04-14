Летевший в Анталью самолет приземлился в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажирки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет рейсом Москва – Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за плохого самочувствия одной из пассажирок. Как уточнили в пресс-службе международного аэропорта Краснодара, женщину доставили в городскую больницу.

"В аэропорт Краснодар на запасной прибыл рейс У6 3001 ДМД – Анталья (авиакомпании "Уральские авиалинии", А321, посадка в 05:53) в связи с ухудшением состояния пассажира (женщина, 26 лет)", – говорится в сообщении.

Самолет продолжил следовать в Анталью в 07:43 мск.

Ранее сообщалось об экстренной посадке самолета лоукостера "Победа" Сочи – Петербург в Москве. Причиной для этого стало плохое самочувствие одного из пассажиров.