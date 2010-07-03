Появилось видео последствий пожара на Коптевском рынке

Опубликовано видео последствий пожара на Коптевском рынке

Кадры последствий пожара в торговых павильонах у Коптевского рынка в столице появились в Сети. Видео публикует Агентство "Москва".

На сайте МЧС говорится, что информация о возгорании поступила спасателям в 05:27 по местному времени. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 05:51 его ликвидировали. Сведений о пострадавших нет.