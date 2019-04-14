На Пермском НПЗ произошло возгорание

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Экстренные службы ликвидируют последствия ЧП на пермском нефтеперерабатывающем заводе "Оргсинтез". На производстве произошел пожар на теплообменнике, сообщает "Интерфакс".

По данным издания, в настоящий момент происходит факельное горение бензина, возгорание локализовано. Подача нефтепродуктов на установку перекрыта. Данных о пострадавших нет. В "ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез" объявили, что на работу предприятия ЧП не повлияло.

В середине января помещение нефтеперерабатывающего завода Уфы загорелось на площади 100 квадратных метров. Инцидент произошел утром на территории Уфимского НПЗ в микрорайоне Черниковка.