На Пермском НПЗ произошло возгорание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Экстренные службы ликвидируют последствия ЧП на пермском нефтеперерабатывающем заводе "Оргсинтез". На производстве произошел пожар на теплообменнике, сообщает "Интерфакс".
По данным издания, в настоящий момент происходит факельное горение бензина, возгорание локализовано. Подача нефтепродуктов на установку перекрыта. Данных о пострадавших нет. В "ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез" объявили, что на работу предприятия ЧП не повлияло.
В середине января помещение нефтеперерабатывающего завода Уфы загорелось на площади 100 квадратных метров. Инцидент произошел утром на территории Уфимского НПЗ в микрорайоне Черниковка.
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