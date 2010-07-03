СМИ сообщили о стрельбе у московского ночного клуба

Фото: Москва 24/Александр Авилов

СМИ сообщили о вооруженном конфликте около ночного клуба на Кутузовском проспекте в столице. Имеются данные об одном пострадавшем, его доставили с ранениями в больницу.

По предварительной информации, ссора произошла между гостями заведения. В конфликте участвовали около 15 человек.