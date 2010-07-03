Фото: www.facebook.com

Неизвестный в Москве напал на певицу "Геликон-Оперы" Меланию Заридзе.

Об этом "Комсомольской правде" рассказал художественный руководитель и генеральный директор театра Дмитрий Бертман. Он добавил, что делом занялись следователи

"Нападение было. Она жива. Все хорошо. Она поет свои спектакли, в ближайшее время "Пиковая дама" – на следующей неделе, – сказал Бертман.

По предварительным данным, на Заридзе напал сосед. Мужчина пытался ухаживать за 30-летней девушкой, а когда получил отказ, то применил силу.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ольга Белова стала жертвой грабителей. Воры разбили стекло ее автомобиля и вытащили вещи из салона.