Автобус и легковой автомобиль столкнулись на востоке столицы

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на востоке столицы в районе Восточное Измайлово.

В результате аварии пострадал водитель машины, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел на пересечении Измайловского бульвара и улицы 13-я Парковая.