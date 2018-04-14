Боевики возобновили минометные обстрелы Дамаска

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Боевики с 13 апреля возобновили минометные обстрелы сирийского Дамаска и его пригородов, есть жертвы, заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Ранения получили четыре мирных жителя, среди которых маленькие дети, передает РИА Новости.

По словам Евтушенко, несмотря на ракетные удары коалиционных сил по Дамаску и пригородам, гуманитарная операция в Восточной Гуте не прекращается. Работа по нормализации гуманитарной ситуации продолжается и в других районах Сирии.

Вывод боевиков из сирийской Думы полностью завершен: уехали последние 3 976 боевиков с членами семей, всего выехали 21 145 человек, отметил начальник центра. Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при участии российского центра по примирению враждующих сторон организован выход 67 680 боевиков и членов их семей, уточнил он.