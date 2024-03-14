Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Фото: ТАСС/Валерий Морев

Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии.

"Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – уточнили там.

В свою очередь, Минобороны РФ уточнило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории России при помощи беспилотника самолетного типа. Попытка атаки была пресечена примерно в 20:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ уже третий раз за день атаковали российские автомобили на территории региона. В результате погибли два человека.

Третьим случаем стала атака в селе Глотово Грайворонского округа. ВСУ атаковали легковой автомобиль при помощи беспилотника-камикадзе, в результате пострадали два человека.

До этого стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по фактам гибели и ранений граждан после обстрелов ВСУ Белгородской области.

Новости регионов: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде