14 марта, 21:15Происшествия
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Фото: ТАСС/Валерий Морев
Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии.
"Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – уточнили там.
В свою очередь, Минобороны РФ уточнило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории России при помощи беспилотника самолетного типа. Попытка атаки была пресечена примерно в 20:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ уже третий раз за день атаковали российские автомобили на территории региона. В результате погибли два человека.
Третьим случаем стала атака в селе Глотово Грайворонского округа. ВСУ атаковали легковой автомобиль при помощи беспилотника-камикадзе, в результате пострадали два человека.
До этого стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по фактам гибели и ранений граждан после обстрелов ВСУ Белгородской области.
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