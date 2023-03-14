ФСБ задержала жителя Ставрополья по подозрению в работе на спецслужбы Украины

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности РФ по Ставропольскому краю задержала местного жителя, которого подозревают в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации ФСБ, злоумышленник по заданию спецслужб Украины собирал данные о воинских частях российской стороны. В ведомстве установили, что в марте прошлого года житель Шпаковского муниципального округа начал переписываться с сотрудниками СБУ. В ходе общения мужчина согласился помочь спецслужбам Украины.

Отмечается, что злоумышленник по заданию украинской стороны проводил сбор и передачу фотоматериалов о железнодорожных станциях и воинских частях Ставропольского края. Было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ совместно с пограничниками на границе с Казахстаном задержали под Астраханью жителя Петрозаводска, который намеревался отправиться на территорию Украины, чтобы пополнить ряды ВСУ. В отношении мужчины 1989 года рождения возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене".

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