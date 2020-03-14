Столичные спасатели на Киевском шоссе сняли висевшую на кондиционере женщину

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Столичные спасатели сняли женщину, которая висела на кондиционере на девятом этаже здания, расположенного в районе Киевского шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

"По прибытии спасатели установили, что с девятого этажа до женщины дотянуться невозможно. Было принято решение о подъеме по штурмовой лестнице по фасаду здания. После этого женщину переместили в люльку автолестницы и спустили на землю", – говорится в сообщении.

Как отмечается, с подоконника окна на восьмом этаже спасатели произвели страховку женщины, чтобы она не сорвалась. Также до прибытия лестницы пострадавшую поддерживали психологически.

В ноябре прошлого года сотрудники МЧС спасли мальчика, упавшего с девятого этажа на козырек подъезда в столичном районе Марьино. Инцидент произошел в доме на Подольской улице. Пятилетний мальчик упал на козырек подъезда с девятого этажа. Спасатели сняли его с козырька и передали медикам.

