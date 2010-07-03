В Дагестане два подростка ранили друг друга из огнестрельного оружия

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Полицейские выясняют обстоятельства вооруженного конфликта между двумя подростками в селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

В результате конфликта два подростка 2004 года рождения ранили друг друга из огнестрельного оружия. Обоих доставили в детскую республиканскую клиническую больницу в Махачкалу.

Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Второго – средней степени тяжести.