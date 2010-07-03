СК проверяет данные об избиении ученицы спецшколы в Вологодской области

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Следствие проводит проверку в Волгоградской области по информации СМИ об избиении ученицы спецшколы, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, инцидент произошел 10 марта в Шекснинской специальной общеобразовательной школе закрытого типа. Одна из учениц рассказала, что ее сверстники нанесли ей побои.

Проводится доследственная проверка. Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.